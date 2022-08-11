نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 ومواعيد تقديم طلبات الاعتراض

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عمر شويل - جدة نظام نور نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444، أعلنت وزارة التعليم عن نتائج حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1444، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في كل مناطق المملكة، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال حساب المعلم عبر نظام نور.

نظام نور استعلام نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 ومواعيد تقديم طلبات الاعتراض على الحركة:-

أعلنت وزارة التعليم عن بدء إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444، وذلك بعد أيام من إعلان نتائج النقل الخارجي، حيث يمكن للمعلم أو المعلمة معرفة النتائج وأيضاً الاستفسار عن أي معلومات عن حركة النقل الداخلي من خلال القيام بالخطوات التالية:-

يقوم المعلم بالدخول على حسابه في نظام نور وذلك بإدخال كلمة المرور وكلمة السر.

كما يمكن الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم الضغط على أيقونة شئون المعلمين ثم اختيار نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444.

يقوم المعلم أو المعلمة بإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر عرض النتائج.

سيقوم النظام بعرض النتائج في صفحة أخرى.

من جهة أخري فقد أعلنت وزارة التعليم بأن الإدارات التعليمية سوف تقوم باستقبال طلبات الاعتراض على نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة وذلك فور قيام المدارس الجديدة بإعلان الحركة لطالبي وطالبات النقل.

وقد أكدت وزارة التعليم على أنه ليس من حق المستفيدين من النقل المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل حركة النقل، حيث يمكنهم بعد ذلك التقدم للترشح على التشكيلات المدرسية أو الاشرافية في المدارس وفق الضوابط والآليات الموضوعة من قبل الإدارات التعليمية.

طريقة إطلاع الطلاب على نتائج التسكين للعام الدراسي 1444:-

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج تسكين الطلاب في المسارات التخصصية، حيث يمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج التسكين في المسارات التخصصية وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-