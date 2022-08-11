جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "ليبانون ديبايت" فأن فرع "فيدرال بنك" فى منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله مهددا بإشعال نفسه ومن فى الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.
وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى البنك بسبب إغلاقه من قبل المسلح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مسلح يحتجز العشرات داخل بنك بـ بيروت (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.