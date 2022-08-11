عاجل- مسلح يحتجز العشرات داخل بنك بـ بيروت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "ليبانون ديبايت" فأن فرع "فيدرال بنك" فى منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله مهددا بإشعال نفسه ومن فى الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى البنك بسبب إغلاقه من قبل المسلح.