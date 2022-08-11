حزن وبكاء فى كوريا الشمالية بسبب صحة كيم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أثار إعلان شقيقة كيم عن مرضه حزن الحزب الوطنى الاشتراكى، إذ تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يتضمن بكاء أعضاء الحزب فور علمهم نبأ مرض كيم.
لكن فى الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أعلن انتصار بلاده فى معركتها مع فيروس كورونا.
والإثنين الماضى، كشفت وسائل إعلام كورية شمالية، أن زعيم البلاد، كيم جونج أون، سيكثف من اجتماعاته مع المسؤولين لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة جائحة كورونا مع إعلانها عدم وجود إصابات جديدة بكوفيد-19 منذ أواخر يوليو.
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