العالم اليوم - أرباح "دبي للاستثمار" ترتفع إلى 100 مليون دولار في ستة أشهر

انتم الان تتابعون خبر أرباح "دبي للاستثمار" ترتفع إلى 100 مليون دولار في ستة أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:21 مساءً - كشفت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 20.5 بالمئة لتصل إلى 364 مليون درهم (حوالي 100 مليون دولار)، مقارنة بـ 302 مليون درهم (82 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحقق النمو في الأرباح بقيمة 62.01 مليون درهم (17 مليون دولار) خلال هذه الفترة بشكل أساسي، بفضل الأداء القوي والمستمر لقطاعات التصنيع، والمقاولات، والخدمات، بحسب بيان الشركة.

وحافظ إجمالي أصول المجموعة على استقراره عند 22 مليار درهم. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 12.1 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 11.98 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وكانت المجموعة قد أكملت صفقة تخارج بنسبة 50 بالمئة، من شركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، على أن تضاف الأرباح الناتجة من الصفقة وربح القيمة العادلة من الاستثمار المتبقي والتي تبلغ 980.4 مليون درهم إلى نتائج الربع الثالث من عام 2022.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن "النتائج المُحققة في منتصف عام 2022 تؤكد على مرونة نموذج أعمال المجموعة. وتركيز الشركة على عملية التنويع الاستراتيجي من خلال الدخول في استثمارات ناجحة، وعمليات تخارج مدروسة".

وأضاف أنه "على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، فإن نظرتنا وتوقعاتنا لبقية العام تظل متفائلة بحذر، إذ أننا نركز على توجيه الجهود نحو توسيع أعمالنا على المستوى الإقليمي وتحديد فرص الاستثمار الاستراتيجي الواعدة في نطاق أعمالنا".

يذكر أن دبي للاستثمار تأسست في عام 1995، كأول شركة من نوعها في مجال الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب موقعها الإلكتروني.