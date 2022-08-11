العالم اليوم - مستوى تاريخي لسوق أبوظبي والقيمة السوقية فوق 579 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر مستوى تاريخي لسوق أبوظبي والقيمة السوقية فوق 579 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:21 مساءً - سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى تاريخياً جديداً متجاوزا مستويات 10270 نقطة، مرتفعاً 0.4 بالمئة، بقيادة أسهم العالمية القابضة، بنك أبوظبي الأول، ألفا ظبي، وأدنوك للتوزيع.

وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي المالي مستوى قياسيا مرتفعا فوق 2.13 تريليون درهم (حوالي 580 مليار دولار).

وكانت العالمية القابضة قد سجلت أرباحا قياسية في النصف الأول 2022 عند 2.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 137 بالمئة.

وواصل سوق أبوظبي الإماراتية الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بماراثون إعلان النتائج النصفية للشركات المدرجة، وسط توقعات بتحقيق المزيد من الأرباح.

وعلى صعيد أحجام التداول، تصدر سهم إشراق بأكثر من 52 مليون سهم، وملتبلاي 40 مليون سهم، ومنازل 35 مليون سهم، ودانا 13 مليون سهم، وأدنوك للتوزيع 13 مليون سهم

وبالنظر لقيم التداول، فقد تصدر العالمية القابضة بأكثر من 372 مليون درهم، تلاها كل من الخليج الأول وألفا ظبي بـ 187 و103 مليون درهم على التوالي.