عاجل- وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط فى 2022

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الطاقة الدولية، إن درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط فى توليد الطاقة، متوقعة نمو الطلب على النفط فى 2022 بنحو 380 ألف برميل يوميا.





وأضافت الوكالة، فى تقريرها الشهرى، أن التحول من الغاز للنفط فى توليد الكهرباء سيؤدى لنمو الطلب على النفط، مشيرة إلى أن معروض النفط العالمى يسجل مستويات قياسية جديدة فى يوليو متجاوزا مستويات ما قبل كورونا. وحذرت الوكالة من أن "هذه المكاسب الاستثنائية، التى تتركز بشكل كبير فى الشرق الأوسط وأوروبا، تخفى ضعفاً نسبياً فى قطاعات أخرى"، مشيرة إلى تراجع استخدام الوقود فى النقل البرى فى البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام. كما أكدت أن الصين أصبحت تتجاوز أوروبا وباتت الوجهة الرئيسية للنفط الروسى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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