مقتل 4 مدنيين فى قصف أوكرانى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت القيادة، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، قتل أربعة من المدنيين وأصيب 21 آخرون نتيجة قصف جيش أوكرانيا لأراضى دونيتسك".
يذكر أن الجيش الأوكرانى بدأ يقصف أراضى دونيتسك بالذخائر التى تحتوى على ألغام "بى فى إم – 1" البلاستيكية، ويتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميا.
جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التى تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.
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