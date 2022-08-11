تصريح جديد من الـ «إف بى آى» بشأن تفتيش منزل ترامب

جدة - نرمين السيد - أدان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف بى آى"، كريستوفر راى، اليوم الخميس، التهديدات الموجهة إلى سلطات إنفاذ القانون فى أعقاب تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبرها "مؤسفة وخطيرة".





وشدد المسؤول الأمريكى، على أن العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل، بغض النظر عن الجانب الذى تقف معه، فإنه لا يمكن استخدام العنف أو التهديد بالعنف.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أعلن فى وقت سابق، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالى داهمت مسكنا له فى منتجع "ماريه لاجو" بفلوريدا.

وأوضح ترامب، أمس الأول الثلاثاء، أن مداهمة مسكنه فى ولاية فلوريدا أمر لا يصح وليس ضروريا وإنه تعاون مع وكالات الحكومة المعنية، مؤكدا أن عناصر مكتب التحقيقات اقتحموا خزانته، مضيفا أن هذا الأمر لم يحدث أبدا لرئيس للولايات المتحدة من قبل.

واعتبر ترامب تفتيش منزله فى منتجع مار إيه لاجو فى ولاية فلوريدا، بأنه "اضطهاد سياسى"، واحتشد أنصار الرئيس السابق خارج المنتجع حاملين أعلام ترامب مرددين هتافات داعمة له ومدينة لعملية التفتيش.