العالم اليوم - السعودية للكهرباء تقترض 568 مليون دولار لمشروع الربط مع مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 11:17 صباحاً - وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تسهيلات ائتمانية قيمتها حوالي 567.5 مليون دولار، سيجري استخدامها في تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.

وقالت الشركة، في بيان يوم الخميس، لبورصة السعودية، إن الاتفاقية تم توقيعها مع بنك ستاندرد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وسيتم ضمان التسهيلات من قبل وكالة الصادرات السويدية، وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت مصر والسعودية عقد مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، تستهدف تبادل حوالي 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء، بتكلفة 1.8 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان منفصل، أنها وقعت اتفاقية تمويل دولي مشترك مع 15 بنكا، مدته 5 سنوات، للحصول على 3 مليارات دولار، بهدف إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية وتمويل أغراض الشركة العامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، تأسست عام 2000 وتعمل في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في السعودية من خلالها أو من خلال شركات تابعة لها، وهي مدرجة في البورصة السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 75.1 بالمئة من أسهمها، كما تملك شركة أرامكو 6.93 بالمئة منها، بحسب موقع البورصة السعودية وموقعها الإلكتروني.