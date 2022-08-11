مجموعة السبع تطالب موسكو بسحب قواتها من حدود أوكرانيا فورا

جدة - نرمين السيد - أبدى وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، جنبًا إلى جنب مع الممثل السامى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، دعمهم لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو تعزيز السلامة والأمن النوويين داخل محطة (زابوروجيا) الأوكرانية للطاقة النووية.





وجاء فى بيان صحفى صدر عن وزراء خارجية: (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبوريل)، ونقلته دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى، اليوم الخمي - "أن الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبى يكررون إدانتهم الشديدة للعمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ويُطالبون موسكو مجددًا بسحب قواتها على الفور من داخل الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليًا وأن تحترم أراضى أوكرانيا وسيادتها".

وأضاف البيان: "نطالب روسيا بتسليم السيطرة الكاملة على الفور لمحطة زابوروجيا إلى المسؤولين الأوكرانيين وكذلك جميع المرافق النووية داخل حدود أوكرانيا لضمان عملياتها الآمنة والمأمونة، كما يجب أن يكون الموظفون الأوكرانيون الذين يقومون بتشغيل محطة زابوروجيا قادرين على القيام بواجباتهم دون تهديدات أو ضغوط حيث أن سيطرة روسيا المستمرة على المحطة تٌشكل مصدرًا للخطر على المنطقة برمتها".

وتابع البيان: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من التهديد الخطير الذى يشكله استيلاء القوات المسلحة الروسية على المنشآت النووية الأوكرانية وغيرها من الإجراءات التى تهدد سلامة وأمن هذه المرافق، مما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووى قد يُعرض حياة الأوكرانيين والدول المجاورة والمجتمع الدولى برمته للخطر كما أن هذا الأمر يقوض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة الأنشطة النووية السلمية لأوكرانيا لأغراض الحماية".

ورحب الوزراء -فى ختام البيان- بجهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى ودعمها من أجل تعزيز السلامة والأمن النوويين فى أوكرانيا، متوجهين له بالشكر وموظفى الوكالة على التزامهم الراسخ فى هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية تيسير مهمة خبراء الوكالة إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية لمعالجة مخاوف السلامة والأمن والضمانات النووية بطريقة تحترم السيادة الأوكرانية الكاملة على أراضيها وبنيتها التحتية.