روسيا تطالب بريطانيا بمحاسبة أمريكا لا الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، "على وزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفير الأمريكى لا الصينى فى لندن لما قامت به رئيسة مجلس النواب الأمريكى من استفزاز"، مضيفة أن "وزيرة الخارجية البريطانية غير قادرة على فهم الأمر. لقد حذرت الصين واشنطن مرارا وتكرارا من أنها ستتخذ إجراءات رد عقابية إذا ما تمت زيارة بيلوسى. فإذا كان من الضرورى استدعاء أى شخص إلى وزارة الخارجية البريطانية، فيجب استدعاء السفير الأمريكى. فتصرف بيلوسى لا يمكن وصفه سوى بالاستفزاز".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد استدعت أمس، السفير الصينى تشينج تشوجوانج، للاحتجاج على سلوك الصين العدوانى المتزايد تجاه تايوان.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، فى بيان: "رأينا سلوكاً وخطاباً عدائياً من بكين فى الأشهر الأخيرة، يهدد السلم والاستقرار فى الإقليم".

وكان الجيش الصينى، قد أعلن الإثنين، استمرار المناورات العسكرية التى يجريها فى محيط جزيرة تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه.