العالم اليوم - أدنوك تُرسي عقد استئجار منصات ذاتية الحركة بـ1.2 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عقد بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار) لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية ودعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام2030.

وقامت "شركة أدنوك البحرية" بترسية العقد على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مما يؤكد القدرات عالمية المستوى لشركات مجموعة "أدنوك".

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد الإماراتي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقد الممتد لـ 5 سنوات، مما سيساهم في دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في الإمارات.

وتعد المنصات ذاتية والحركة أصول متعددة الاستخدامات تُمكن "أدنوك للإمداد والخدمات" من تنفيذ عمليات بدون حفار لتهيئة وتجهيز وصيانة الآبار بأقل التكاليف ومن موقع واحد، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية.

وتم تجهيز المنصات بمعدات حديثة لتمكينها من تقديم نطاق واسع من خدمات الدعم لحقول "أدنوك البحرية" بما في ذلك تنفيذ العمليات وخدمات الصيانة ومتطلبات أماكن سكن موظفي الحقول.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية"، أحمد صقر السويدي، : "يسهم هذا العقد الذي تمت ترسيته على شركة أدنوك للإمداد والخدمات في دعم جهود تنفيذ خطط أدنوك البحرية الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط كما يدعم مباشرةً هدف "أدنوك" الاستراتيجي المتمثل في رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030".

وتابع: "تمتلك أدنوك للإمداد والخدمات سجلاً حافلاً وخبرة طويلة في قطاع النفط والغاز، ويتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من خدمات المنصات ذاتية الحركة في تعزيز مرونة عملياتنا التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف مما يساهم في ترسيخ مكانة أدنوك ضمن منتجي النفط الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون. وسيتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج ’أدنوك‘ لتعزيز القيمة المحلية المضافة".

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن المنصات المستأجرة تمثل فرصةً مهمة لتعزيز النمو والتنوع في أعمال وخدمات "أدنوك للإمداد والخدمات"، وستساهم بشكل كبير في تمكين نمو وتوسع أعمال أدنوك البحرية.

ووفقاً للعقد، سيتم استئجار المنصات البحرية ذاتية الحركة بالإضافة إلى المعدات المصاحبة لها والكوادر البشرية العاملة عليها. وستستخدم المنصات في عمليات تجهيز وتهيئة الآبار وتنفيذ عمليات ما قبل وما بعد الحفر بالإضافة لعمليات الصيانة والسلامة في الأصول البحرية.