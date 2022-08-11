نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات حول آيفون 14 المواصفات والأسعار.. وتوقعات بغياب إصدار ميني آيفون 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتادت شركة آبل على عقد مؤتمر سنوي خلال سبتمبر من أجل الكشف عن أحدث إصداراتها، ومن المتوقع أن يكون سعر آيفون 14 هو ذاته سعر آيفون 13 الذي تم طرحه العام الماضي، حيث قرر ذلك الجهاز التنفيذي للشركة، بالرغم من زيادة تكاليف الإنتاج بسبب زيادة الأسعار عالميًا، ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض الاسعار المتوقعة للهاتف وأهم مواصفاته وفقًا للتسريبات التي أمكن الحصول عليها.

الأسعار المتوقعة لجهاز آيفون 14

وفقًا لما تم تداوله في بعض التقارير، فمن المتوقع أن تبدأ أسعار بيع آيفون 14 من 800 دولار، وذلك باعتبار أن هذا السعر هو سعر الآيفون 13 (إصدار العام الماضي)، وذلك وفقًا لما تم تداوله حول قرار الشركة الإبقاء على نفس السعر للإصدار الجديد آيفون 14.

حقيقة غياب ميني آيفون 14

ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى أن شركة آبل لن تطرح هذا العام طراز mini من الهاتف آيفون 14، كما تشير التوقعات إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق آيفون جديد آخر باسم آيفون 14 بروماكس، إلا أن الشركة لم تعلن ذلك رسميًا حتى هذه اللحظة.

مواصفات آيفون 14 بروماكس

أشارت التسريبات إلى حصول آيفون 14 بروماكس على شاشة أكبر حجمًا، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمزايا الإصدار فانيلا آيفون 14.

وسوف تكون شاشة آيفون 14 ماكس وبروماكس، 6.7 بوصة، Liquid Retina، مع وجود اختلاف في التصميم، مع نظام كاميرا مزدوج.

كما سوف سوف تكون المستشعرات في آيفون 14 أكبر منها في آيفون 13، وبالتالي أداء كاميرا أفضل في حالة الإضاءة المنخفضة.

وتأتي نسخة آيفون 14 بألوان متعددة، وهي: الأخضر والأزرق والأبيض والأسود والأحمر والأرجواني.

أما بروماكس 14، فتأتي بالألوان التالية: الأخضر والفضي والجرافيت والأرجواني والذهبي.

ميزة عرض المعلومات الأساسية في آيفون 14

تنبأ التسريبات حول الهاتف بوجود ميزة جديدة، وهي عرض المعلومات الأساسية على شاشة الهاتف كالتاريخ والوقت والإشعارات، بحيث تكون طافية طوال الوقت بدون الضغط على زر الطاقة.

وتُعد هذه الخاصية ذات فائدة كبيرة للمستخدمين، وخاصةً من يفضلون منهم سرعة إنجاز الأمور.

موعد إطلاق آيفون 14 في الأسواق