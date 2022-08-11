نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع وزارة التربية العراقية لاستعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول عبر epedu.gov.iq استعلم عن نتائج العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مرحلة الصف الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها أي طالب وذلك ولأن هذه المرحلة تخبر عن مدى تفوق الطالب في المراحل التعليمية المتقدمة ومدي حصوله على نتائج جيدة لذا فإن أولياء الأمور يهتمون اهتمام كبير بنتائج الطلاب في هذه المرحلة ويسعون من أجل تفوق الطالب في هذه المرحلة، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

يستطيع أولياء الأمور وكذلك الكلاب أن يستعلموا عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية وهذا ما أعلن عنه المسؤولين في الإدارات التعليمية المختلفة، ولكي يتمكن أولياء الأمور من التعرف على نتائج الأبناء لا بد أن يكون لديهم حساب خاص على موقع وزارة التربية والتعليم هو حساب لي الأمر كما يتطلب الأمر إدخال بعض البيانات الخاصة بالطالب الذي نرغب الاستعلام عن نتيجته بشكل صحيح وفي الأماكن المخصصة لها.

ولقد حرصت وزارة التربية والتعليم على خروج امتحانات الصف الثالث المتوسط بشكل لائق من خلال القرارات التي أصدرتها للإدارات التعليمية المختلفة، ولقد أشارت وزارة التربية العراقية أن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط كانت جيدة حيث أن نسبة نجاح الطلاب في هذه المرحلة كانت عالية حيث وصلت نسبة نجاح الطلاب في الصف الثالث المتوسط لهذا العام إلى 72 %.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط 2022

يمكننا الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول بأربع خطوات وهي: