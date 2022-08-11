زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس، أن الزلزال لم يتسبب فى حدوث موجات مد عاتية (تسونامى)، مشيرا إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 4 كيلومترات.

وأضاف التلفزيون أن وكالة الأرصاد الجوية طالبت المواطنين المقيمين فى المنطقة المتضررة بالبقاء فى حالة تأهب تحسبا لوقوع زلازل قوية خلال الأسبوع المقبل.