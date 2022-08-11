الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من منطقة الجداول فى بيت جالا غرب بيت لحم، ومن مخيم عايدة شمالا، وطفلين شقيقين (15 عاما و14 عاما) من قرية المغير برام الله بعد أن داهمت منزل ذويهما وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من جنين أثناء مروره على حاجز عسكرى مفاجئ قرب مدينة نابلس، بالإضافة إلى ثلاثة فلسطينيين من مخيم طولكرم، ومن بلدتى صيدا وزيتا بطولكرم، كما اعتقلت أربعة آخرين من الخليل.
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