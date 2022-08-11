تايوان تجرى مناورات عسكرية جديدة على سواحل الجزيرة اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الصينى، أعلن أمس الأربعاء، أنه أكمل مهام عسكرية مختلفة حول تايوان، مؤكدا فى نفس الوقت أنه سيسيّر دوريات منظمة فى مضيق تايبيه.

وأكد جيش التحرير الشعبى الصينى، فى وقت سابق هذا الأسبوع، إنه مستمر فى شن هجمات ضد الغواصات وإجراء غارات بحرية على الرغم من أن الموعد المقرر لانتهاء تلك المناورات كان الأحد.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.