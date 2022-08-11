مصرع 3 أشخاص إثر انفجار بولاية إنديانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء انفجار منزل فى مدينة إيفانسفيل بجنوب ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك بعد تقارير أولية أفادت بإصابة شخصين فى الحادث. وذكرت شرطة إيفانسفيل أن شخصا آخر على الأقل تعرض لإصابة جراء الانفجار، فيما أفادت دائرة الإطفاء بأن 39 منزلا تضررت، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار بعد، فيما تواصل التحقيق فى الأمر.

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