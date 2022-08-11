علماء: القارة القطبية الجنوبية تنهار.. والعواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - أظهر تحليل للأقمار الصناعية، يوم الأربعاء، أن الأنهار الجليدية الساحلية فى القارة القطبية الجنوبية تزيل الجبال الجليدية بسرعة أكبر من قدرة الطبيعة على تجديد الجليد المتهالك، مما يضاعف التقديرات السابقة للخسائر من أكبر طبقة جليدية فى العالم على مدار الـ 25 عامًا الماضية.





وأثارت الدراسة الأولى من نوعها، التى قادها باحثون فى مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة ناسا بالقرب من لوس أنجلوس ونشرت فى مجلة Nature، مخاوف جديدة حول مدى سرعة تغير المناخ فى إضعاف الرفوف الجليدية العائمة فى القارة القطبية الجنوبية وتسريع صعودها بمستويات البحار العالمية.

خلصت التحليل إلى أن هناك قلة قد فى كتلة الأرفف الجليدية فى القارة القطبية الجنوبية بمقدار 12 تريليون طن منذ عام 1997، أى ضعف التقدير السابق.

ووفقًا لعالم مختبر الدفع النفاث تشاد جرين، المؤلف الرئيسى للدراسة، فإن صافى الخسارة للغطاء الجليدى فى القارة من انفصال الجليد وحده فى ربع القرن الماضى، يمتد على ما يقرب من 37 ألف كيلومتر مربع (14300 ميل مربع)، وهى مساحة تقارب مساحة سويسرا.

وقال جرين فى إعلان ناسا عن النتائج: "القارة القطبية الجنوبية تنهار عند أطرافها". "وعندما تتضاءل الجروف الجليدية وتضعف، تميل الأنهار الجليدية الضخمة فى القارة إلى الإسراع وزيادة معدل ارتفاع مستوى سطح البحر العالمى".

وأضاف: "قد تكون العواقب وخيمة.. وخاصة أن القارة القطبية الجنوبية تمتلك 88% من إمكانات مستوى سطح البحر لجميع جليد العالم".

تستغرق الأرفف الجليدية، وهى عبارة عن صفائح عائمة دائمة من المياه العذبة المجمدة متصلة بالأرض، آلاف السنين لتتشكل وتتصرف مثل دعامات تمنع الأنهار الجليدية التى كانت ستنزلق بسهولة فى المحيط، مما يتسبب فى ارتفاع مستوى البحار.

عندما تكون الرفوف الجليدية مستقرة، فإن الدورة الطبيعية طويلة المدى الانشقاق الجليدى وإعادة النمو تحافظ على حجمها ثابتًا إلى حد ما.

لكن فى العقود الأخيرة، أدى ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى إضعاف الرفوف من الأسفل، وهى ظاهرة تم توثيقها سابقًا بواسطة أجهزة قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية التى تقيس الارتفاع المتغير للجليد وتظهر خسائر بمتوسط ​​149 مليون طن سنويًا من 2002 إلى 2020، وفقًا لوكالة ناسا.