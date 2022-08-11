وأثارت الدراسة الأولى من نوعها، التى قادها باحثون فى مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة ناسا بالقرب من لوس أنجلوس ونشرت فى مجلة Nature، مخاوف جديدة حول مدى سرعة تغير المناخ فى إضعاف الرفوف الجليدية العائمة فى القارة القطبية الجنوبية وتسريع صعودها بمستويات البحار العالمية.
خلصت التحليل إلى أن هناك قلة قد فى كتلة الأرفف الجليدية فى القارة القطبية الجنوبية بمقدار 12 تريليون طن منذ عام 1997، أى ضعف التقدير السابق.
ووفقًا لعالم مختبر الدفع النفاث تشاد جرين، المؤلف الرئيسى للدراسة، فإن صافى الخسارة للغطاء الجليدى فى القارة من انفصال الجليد وحده فى ربع القرن الماضى، يمتد على ما يقرب من 37 ألف كيلومتر مربع (14300 ميل مربع)، وهى مساحة تقارب مساحة سويسرا.
وقال جرين فى إعلان ناسا عن النتائج: "القارة القطبية الجنوبية تنهار عند أطرافها". "وعندما تتضاءل الجروف الجليدية وتضعف، تميل الأنهار الجليدية الضخمة فى القارة إلى الإسراع وزيادة معدل ارتفاع مستوى سطح البحر العالمى".
وأضاف: "قد تكون العواقب وخيمة.. وخاصة أن القارة القطبية الجنوبية تمتلك 88% من إمكانات مستوى سطح البحر لجميع جليد العالم".
تستغرق الأرفف الجليدية، وهى عبارة عن صفائح عائمة دائمة من المياه العذبة المجمدة متصلة بالأرض، آلاف السنين لتتشكل وتتصرف مثل دعامات تمنع الأنهار الجليدية التى كانت ستنزلق بسهولة فى المحيط، مما يتسبب فى ارتفاع مستوى البحار.
عندما تكون الرفوف الجليدية مستقرة، فإن الدورة الطبيعية طويلة المدى الانشقاق الجليدى وإعادة النمو تحافظ على حجمها ثابتًا إلى حد ما.
لكن فى العقود الأخيرة، أدى ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى إضعاف الرفوف من الأسفل، وهى ظاهرة تم توثيقها سابقًا بواسطة أجهزة قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية التى تقيس الارتفاع المتغير للجليد وتظهر خسائر بمتوسط 149 مليون طن سنويًا من 2002 إلى 2020، وفقًا لوكالة ناسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء: القارة القطبية الجنوبية تنهار.. والعواقب وخيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.