العالم اليوم - "العالمية القابضة" تستحوذ على شركة تركية بـ 490 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - أعلنت الشركة العالمية القابضة، الإماراتية، اليوم عن استحواذها على حصة 50 بالمئة في شركة كاليون انرجي "Kalyon Enerji" العاملة بالطاقة النظيفة بتركيا مقابل 1.8 مليار درهم (حوالي 490 مليون دولار) من خلال شركتها التابعة "انتيرناشونال انيرجي القابضة".

وتعود ملكية "كاليون انرجي" للمجموعة التركية "Kalyon Holding"، والتي تعمل في صناعات البناء والطاقة والطيران.

ومن خلال هذه الصفقة، ستمتلك شركة "انتيرناشونال انيرجي القابضة" و التابعة للشركة العالمية القابضة حصة 50 بالمئة في"Kalyon Enerji" ، والتي ستضيف بذلك الى آفاق النمو العالمية للمجموعة مع تطوير قدرتها في مجال تداول الطاقة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل هذا ثاني أكبر استحواذ للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة المتجددة حتى الآن. فمن خلال هذه الصفقة، تعمل الشركة العالمية القابضة على تسريع نموها في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع Kalyon Enerji، حيث يشكل هذا الاستحواذ إضافة مهمة لمحفظة الطاقة المتجددة لدينا، والتي سنواصل نموها عبر الأسواق المختلفة ".

وتضمنت الصفقة البالغة قيمتها 1.8 مليار درهم، مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة 1347.734 ميغاواط / 1000 ميغاواط في منطقة كارابينار في قونية.

كما يقع في أنقرة، مشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط الذي طورته YEKA، و مشروع طاقة شمسية 100 ميجاوات في Niğde، كذلك مشروع طاقة شمسية 50 ميجاوات في غازي عنتاب، ومشاريع متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كاليون القابضة، كمال كاليون، أن هذا التعاون الاستراتيجي له أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للبلدين، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي معلقاً: "أن الخطوات التي اتخذناها في قطاع الطاقة والاستثمارات، جذبت نسبة عالية من انتباه المستثمرين الأجانب حتى الآن.

وتم إنشاء محطة كاليون كارابينار للطاقة الشمسية على مساحة تقارب 20 مليون متر مربع في منطقة كارابينار في قونية. كما بدأ تركيب وتشغيل 3.5 مليون لوحة في أغسطس 2020 ومن المقرر أن تكتمل في عام 2023. عند اكتمال المشروع، سيبدأ إنتاج الطاقة المكافئة لاحتياجات مدينة يبلغ عدد سكانها 50000 نسمة لمدة أسبوع واحد. ساعة واحدة فقط. بمعنى آخر، ستلبي هذه المنشأة وحدها الاحتياجات السنوية من الطاقة الكهربائية لما يقرب من 2 مليون شخص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع مليوني طن من النفايات الأحفورية وانبعاثات الكربون.

ويأتي الاستحواذ كجزء من استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للشركة العالمية القابضة في قطاع الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر من استثمارها بقيمة 7.3 مليار درهم في مجموعة اداني الهندية - للطاقة الخضراء، حيث تواصل الشركة تنمية استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة وتقديم خدمات مستدامة النمو في قطاع الطاقة.