العالم اليوم - إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار

انتم الان تتابعون خبر إسبانيا تطلق مشروعا لاستيراد الحبوب الأوكرانية بالقطار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكانية استخدامه إذا أغلقت الطرق البحرية أو تم حظرها بسبب الحرب.

وتسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير في توقف صادرات الحبوب الأوكرانية ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ كييف على البحر الأسود.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة.

وقالت وزارة النقل الإسبانية إن قطار "رينفي" للشحن "يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا" غادر مدريد مساء الثلاثاء الماضي كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وسيقطع 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".

وخلال الأيام الماضية أبحرت عدة سفن من الموانئ الأوكرانية تحت مظلة الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 22 يوليو بين كييف وموسكو في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا.