العالم اليوم - التضخم في روسيا يتراجع في يوليو وسط ركود في الطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 08:20 صباحاً - استمر التضخم السنوي في روسيا في التباطؤ في يوليو مدفوعا بانخفاض على أساس شهري في أسعار المستهلكين وسط ركود في الطلب، وهو ما يعطي البنك المركزي حجة لمواصلة خفض معدلات الفائدة، بحسب بيانات رسمية.

وكان التضخم قد تسارع بشكل حاد بعد أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير والتي أثارت عقوبات غربية شاملة وعرقلت سلاسل التوريدات.

وأظهرت بيانات من جهاز الإحصاء الاتحادي (روستات) أن التضخم السنوي تباطأ في يوليو إلى 15.10 بالمئة من 15.90 بالمئة في الشهر السابق، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 15.3 بالمئة.

ويستهدف البنك المركزي الروسي مستوى للتضخم السنوي عند 4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.39 بالمئة بعد هبوطه 0.35 بالمئة في يونيو على النقيض من قفزة بلغت 7.61 بالمئة في مارس كانت أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 1999 .

وسمح انحسار الضغوط التضخمية للبنك المركزي بأن يخفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة في يوليو.

وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات بالنظر إلى أن انكماشا اقتصاديا يتجه لأن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.