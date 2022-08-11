نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن 1444 برقم الهوية وطريقة التسجيل جديد وشروط التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن 1444 برقم الهوية، من الأمور الهامة التي لابد من جميع المستفيدين من حساب المواطن الحرص على تحديث البيانات بشكل دائم لكى لا يتم إيقاف دعم حساب المواطن والاستمرار في الحصول على الدعم، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عام 2017 م وتم ضم الآلاف من الأسر السعودية، وقد أعلن برنامج حساب المواطن 5 ذو الحجة 1444 عن فتح باب التقديم للحصول على الدعم بعد إغلاق التسجيل منذ عامين عام 2020، ولذلك بدأ عدد كبير من الأسر السعودية التي تعاني من الدخل المنخفض بالتسجيل في حساب المواطن وسنقدم لكم طريقة التسجيل وشروط التسجيل الجديدة بعد التعديلات.

تحديث بيانات حساب المواطن 1444 برقم الهوية

على جميع المستفيدين من دعم حساب المواطن متابعة تغيير بيانات التسجيل مثل تغيير رقم الجوال والحساب البنكي و الدخل الشهري للمستفيد، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية وهي:

التوجه إلى موقع حساب المواطن.

بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك ثم الضغط على تسجيل.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على تفاصيل الطلب أعلى يمين الشاشة.

ثم قم بالضغط إدارة المرفقات.

بعد ذلك قم بتحديث بيانات حساب المواطن.

ثم الضغط على أيقونة التالي.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

التعهد بصحة البيانات التي تم إدخالها والإقرار بصحة البيانات.

ثم الضغط على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

وضح برنامج حساب المواطن شروط التسجيل في حساب المواطن لقبول التسجيل في الدعم، الشروط هي:

أن يكون الفرد المتقدم سعودي الجنسية (يستثني من ذلك المرأة الغير متزوجة ولديها أبناء سعوديين).

يشترط إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحد أقصى آخر 3 أشهر.

أن يكون المتقدم محدودي الدخل أو يعانى من الدخل المنخفض.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

إرفاق المستندات و الأوراق للتسجيل في حساب المواطن.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو يكون مسجون.

خطوات التسجيل في حساب المواطن كمستخدم جديد 1444

سنقدم لكم خطوات التسجيل في حساب المواطن كمستخدم جديد وهي:

أولا قم بالدخول إلى منصة حساب المواطن.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

ثم الضغط على التالي.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة.

قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة وإدخال كلمة مرور جديدة.

ثم قم بإستكمال البيانات المطلوبة وهي(البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، بيانات العقارات).

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن.

التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها والإقرار والتعهد بصحة البيانات.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

طريقة إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

لكي يتم استكمال طلب التسجيل في حساب المواطن لابد من استكمال خطوات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بالخطوات التالية:

الدخول إلي موقع حساب المواطن.

قم بكتابة اسم المستخدم او رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

ثم قم بالضغط على أيقونة إدارة المرفقات.

قم بتحديد نوع المرفق التي تريد رفعه.

ثم قم برفع المستندات، والضغط على أيقونة حفظ.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1444

يمكن لجميع المستفيدين والمتقدمين في دعم حساب المواطن الإستعلام عن أهلية حساب المواطن بالخطوات التالية: