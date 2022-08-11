كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية 1444 برقم اللوحة وخطوات تقديم اعتراض

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية 1444 من أهم وأكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر ودائم هي المخالفات المرورية المسجلة على السيارة وهذا لأن هذا الموضوع يشغل اهتمام جميع المواطنين الذين يمتلكون سيارات أو مركبات ورخصة قيادة للرجال والنساء، وفي الفترة الأخيرة حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير هيئة المرور، ولذلك وضعت وزارة الداخلية السعودية وهيئة المرور على تقديم جميع الخدمات إلكتروني وهذا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من الذهاب إلى وحدات المرور للكشف عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة، كما يمكنك أيضا تقديم طلب اعتراض وتظلم على المخالفات المرورية بشكل إلكتروني، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم اللوحة 1444

أصبح بإمكان جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكتروني والكشف عن الغرامات و المخالفات المرورية المسجلة إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، طريقة الاستعلام هي:

الدخول إلى موقع أبشر وزارة الداخلية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم قم بإدخال كلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة استعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم اللوحة والأسم ورقم الهوية.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالنقر على أيقونة استعلام.

انتظر قليلاً وسيظهر أمامك كافة المخالفات المرورية المسجلة.

خطوات تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية السعودية 1444

يمكنك تقديم طلب اعتراص وتظلم على المخالفات المرورية السعودية بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر وزارة الداخلية .

. من القائمة الرئيسية قم بالضغط على خدماتي.

بعد ذلك قم باختيار الخدمات المرورية، النقر على أيقونة تقديم طلب اعتراض.

سيظهر أمامك نموذج تقديم الطلب قم بإدخال البيانات المطلوبة رقم الهوية ورقم اللوحة.

بعد ذلك قم بتحديد المخالفة المرورية التي تريد الاعتراض عليها.

إدخال سبب الاعتراض على المخالفة.

سيتم إرسال رسالة بتأكد اريال طلب الاعتراض.

ثم النقر على تقديم الطلب.

جدول المخالفات المرورية السعودية الجديدة 1444

لقد وضحت وزارة الداخلية وهيئة المرور عن جدول المخالفات المرورية الجديدة وهي:

غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال سعودي حتى 500 ريال سعودي فيما يتعلق بهذه المخالفات المرورية التالية:

رمي الأجسام خارج السيارة.

عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبات.

الإنشغال بغير الطريق عند السير.

التباطؤ في السير عند السير بحيث يعيق السير.

استخدام الفرامل بشكل مفاجئ دون ضرورة.

غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال سعودي حتى 900 ريال سعودي فيما يتعلق بهذه المخالفات المرورية التالية:

عدم الوقوف عند اشارة الإيقاف.

السير على الطريق بسيارات مخصصة للاقتناء.

ملاحقة مركبات الطوارئ اثناء التنبيهات.

عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من جهة اليمين عند الوصول إلي تقاطع.

قيادة السيارة داخل النفاق من غير إضاءة الأنوار.

عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوي عند تنظيمة للحركة وعدم إعطاء إشارة الأولوية على الإشارات الضوئية.

خدمة سداد قيمة المخالفات المرورية بالتقسيط عبر بوابة أبشر 1444

من أهم الخدمات التي تم إنشائها لمساعدة المواطنين و التيسير عليهم هو إنشاء خدمة دفع المخالفات المرورية إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى دوائر المرور، كما وضحت هيئة المرور خدمة سداد قيمة المخالفات المرورية بالتقسيط وهذا عبر بوابة أبشر، كما يمكنك سداد الغرامة عبر المصارف البنكية.