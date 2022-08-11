تايوان ترفض خطة الصين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الوزارة جوان أو فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تايبيه، إن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.
وأضافت أو أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه "كذريعة لخلق حياة طبيعية جديدة لترويع شعب تايوان".
وكان الجيش الصينى، أعلن، أمس الأربعاء أنه أكمل مهام عسكرية مختلفة حول تايوان، مؤكدا فى نفس الوقت أنه سيسيّر دوريات منظمة فى مضيق تايبيه.
وأكد جيش التحرير الشعبى الصينى، فى وقت سابق هذا الأسبوع، إنه مستمر فى شن هجمات ضد الغواصات وإجراء غارات بحرية على الرغم من أن الموعد المقرر لانتهاء تلك المناورات كان الأحد.
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