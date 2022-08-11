الشرطة الكندية تعتقل 22 شخصا (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الكندية، إن الشرطة الكندية ألقت القبض على 22 شخصا وصادرت 27 مسدسا ومخدرات بقيمة 1.3 مليون دولار كندى خلال تحقيق استمر 10 أشهر فى شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات تعمل فى كندا والولايات المتحدة.





وقال مدير شرطة مقاطعة أونتاريو بول ماكى للصحفيين إن الأسلحة المضبوطة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وبقصد إجرامى. وقال إن السلطات الكندية عملت مع مسؤولى إنفاذ القانون الأمريكيين فى حملة القمع. ومع تزايد جرائم الأسلحة النارية، اقترحت حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو تجميد شراء المسدسات كجزء من حزمة أوسع لمراقبة الأسلحة قيد النظر فى البرلمان. وأعلنت كندا الأسبوع الماضى فرض حظر مؤقت على استيراد المسدسات حتى يتم تنفيذ التشريع. ووجهت الشرطة أكثر من 400 تهمة بحلول الوقت الذى انتهى فيه التحقيق فى أواخر يوليو، وفقا لشرطة يورك الإقليمية فى أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان فى كندا. وشملت المخدرات الكوكايين والفنتانيل والهيروين.

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