حرب أوكرانيا.. روسيا تكثف هجومها لـ السيطرة على دونباس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويتز"، قال مسؤول بجمهورية دونيتسك، إن بيسكى الواقعة على الخطوط الأمامية على بعد عشرة كيلومترات فقط شمال غرب دونيتسك عاصمة الإقليم تخضع لسيطرة القوات الروسية والانفصالية.

وقال المسؤول دانيل بيزسونوف فى تليجرام "الجو حار فى بيسكى. البلدة فى أيدى الروس لكن لا تزال هناك جيوب مقاومة متفرقة فى شمالها وغربها من جانب القوات الأوكرانية".

وتعد منطقة دونباس المكونة من مقاطعتى لوهانسك ودونيتسك الهدف الرئيسى لموسكو، حيث أصبحت لوهانسك الآن تحت السيطرة الروسية بالكامل تقريبًا وسط مساعى القوات الروسية للاستيلاء عليها.

ومن جانب آخر، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إسقاط القوات الجوية، لثلاث مقاتلات أوكرانية فى سماء منطقة "ميكولاييف"، جنوب أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، إلى أن "القوات الجوية الروسية، دمرت مستودع الذخيرة للواء الميكانيكى رقم 54 فى قرية كراسنوجوروفكا فى دونيتسك شرقى أوكرانيا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات، والقضاء على 30 عسكريا".