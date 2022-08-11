الشرطة البريطانية تعتقل مشتيه به فى مطار لوتون

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن الرجل الذى تم اعتقاله يدعى "آين ديفيس"، وأنه متهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" عرفت باسم "البيتلز" بسبب لهجاتهم البريطانية.

ويعتقد أن "البيتلز" مسئولون عن خطف واحتجاز أكثر من 20 أجنبيا فى سوريا، وإعدام سبعة منهم على الأقل، من بينهم البريطانيان ديفيد هينز وآلان هينينج وعاملا الإغاثة الأمريكيان كايلا مولر وبيتر كاسيج.

ولم يحدد بيان الشرطة هوية الشخص المعتقل. وقالت ان رجلا اعتقل "فيما يتعلق بجرائم بموجب المواد 15 و17 و57 من قانون الإرهاب لعام 2000 واقتيد إلى مركز شرطة جنوب لندن حيث لا يزال حاليا فى حجز الشرطة".

وذكرت "بى بى سى" أن ديفيس، من لندن، سافر إلى مطار لوتون بعد إطلاق سراحه من السجن فى إحدى الدول حيث كان يقضى عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.