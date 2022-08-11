العالم اليوم - النفط عالق بين مخاوف الطلب والعرض 

انتم الان تتابعون خبر النفط عالق بين مخاوف الطلب والعرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - هبطت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ يترقب المتعاملون ضخ المزيد من إمدادات الخام في السوق مقرونا بضعف الطلب.

وبحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 96.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.32 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مقارنة مع زيادة متوقعة حجمها 73 ألف برميل.

كما زادت إمدادات البنزين في الأسبوع الأخير إلى 9.1 مليون برميل يوميا على الرغم من بيانات تظهر انخفاض الطلب ستة بالمئة في الأسابيع الأربعة الماضية على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات صادرات النفط الشهرية في وقت لاحق اليوم.