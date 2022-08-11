حرب أوكرانيا.. الصين توجه اتهاما جديدا لـ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أمس الأربعاء، اتهم سفير الصين فى موسكو، تشانج هانهوى، واشنطن باستفزاز روسيا من خلال مع التوسعات المتكررة لحلف الناتو ودعم القوات التى تسعى إلى اصطفاف أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى.
ونقل عن تشانج قوله: "بصفتها البادئ والمحرض الرئيسى للأزمة الأوكرانية، تواصل واشنطن، بينما تفرض عقوبات شاملة غير مسبوقة على روسيا، إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.. وهدفهم النهائى هو استنفاد وسحق روسيا بحرب طويلة الأمد وهراوة العقوبات".
وفى المقابلة، قال تشانج إن العلاقات الصينية الروسية دخلت "أفضل فترة فى التاريخ، تتميز بأعلى مستوى من الثقة المتبادلة، وأعلى درجة من التفاعل، وأكبر أهمية استراتيجية".
وانتقد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى الأسبوع الماضى إلى تايوان، وقال إن الولايات المتحدة تحاول تطبيق نفس الأساليب فى أوكرانيا وتايوان "لإحياء عقلية الحرب الباردة، واحتواء الصين وروسيا، وإثارة التنافس والمواجهة بين القوى الكبرى".
وقال تشانج إن "عدم التدخل فى الشؤون الداخلية هو المبدأ الأساسى للحفاظ على السلام والاستقرار فى عالمنا"، مطبقًا هذا المبدأ على انتقاد سياسة واشنطن تجاه تايوان وليس العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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