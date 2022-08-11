واشنطن تعيد التفكير فى خطوات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية الصينية

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال مسؤولون إن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قرارًا بشأن هذه القضية، وكان فريقه يكافح منذ شهور لإيجاد طرق مختلفة لتخفيف تكاليف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية خلال فترة سلفه دونالد ترامب، فى الوقت الذى يحاول فيه الحد من التضخم المتصاعد.
وقد تم النظر فى مزيج من إلغاء بعض التعريفات، وإطلاق تحقيق جديد "المادة 301" فى المجالات المحتملة لرسوم جمركية إضافية، وتوسيع قائمة استثناءات الرسوم لمساعدة الشركات الأمريكية التى يمكنها فقط الحصول على إمدادات معينة من الصين.
تجعل التعريفات الواردات الصينية أكثر تكلفة بالنسبة للشركات الأمريكية، مما يؤدى بدوره إلى زيادة تكلفة المنتجات على المستهلكين.
ويعد خفض التضخم هدفًا رئيسيًا لـ بايدن، الديمقراطى، قبل انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر، والتى يمكن أن تحول السيطرة على أحد مجلسى الكونجرس أو كليهما إلى الجمهوريين.
وأثار رد فعل بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى الأسبوع الماضى إلى تايوان، توجها نحو إعادة حسابات من قبل مسؤولى الإدارة الأمريكية، الذين يتوقون إلى عدم القيام بأى شيء يمكن أن تعتبره الصين تصعيدًا بينما يسعون أيضًا لتجنب أن يُنظر إليهم على أنه تراجع.
شارك الجيش الصينى لعدة أيام فى إطلاق صواريخ باليستية ومحاكاة هجمات على جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى والتى تقول الصين إنها تابعة لها.
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