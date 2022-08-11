نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط moe.edu.yem نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث اليوم عشرات الآف من الطلاب في محافظات اليمن المحررة، عن رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، والتي تعتبر هي أهم موضوعات البحث، عبر مختلف محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خلال المرحلة الحالية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أنهت الامتحانات للشعبة الأدبية يوم 2 من شهر يوليو الماضي، والشعبة العلمية في يوم 5 من نفس الشهر، وسط إجراءات صارمة لمنع الغش وأيضاً الحد من الإصابة بفيروس كوفيد 19، ومنذ ذالك الوقت والطلاب في قلق على النتيجة، الكل يترقب موعد إعلان النتيجة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم الموعد وألية ورابط الإستعلام عن النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن

بعد تولي الدكتور / طارق سالم صالح الكعبري مهام الوزارة، وعد الشعب اليمني بالتطوير في كافة قطاعات الوزارة، و اليوم الوزارة تعمل على قدم وساق لإخراج النتائج بصورة دقيقة حتى لا يظلم أحد من الطلاب نتيجة أي خطأ في عمليات الرصد والتجميع، وكلف الوزير السيد عبد الله النعمي وكيل الوزارة لقطاع التعليم بمتابعة عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 اليمنية، وكتابة تقرير عن أخر المستجدات في عملية التصحيح ومؤشرات ونسب النجاح، وطالب التقرير في أسرع وقت ممكن.

موقع نتائج الثانوية العامة اليمنية

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمني moe.edu.yem .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

النقر على نتائج الثانوية العامة.

تحديد الشعبة التي يدرس بها الطالب “علمي/ أدبي”.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس ثم أضغط عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن من خلال موقعها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن عمليات التصحيح والتدقيق في الأوراق الأمتحانية لم تنتهي بعد، وأنها سوف تعلن موعد رفع النتائج رسمياً من خلال موقعها فور الانتهاء من كافة مراحل التصحيح، ومراجعة التجميع ورصد الدرجات وطالبة الطلاب أخذ المعلومات من المواقع الرسمية للوزارة فقط.

وزارة التربية والتعليم اليمنية

كانت وزارة التربية والتعليم في اليمن قد أعلنت نتائج مرحلة التعليم الأساسي الصف التاسع، وعبر حسابها الرسمي أيضاً عن طريقة التظلم من النتيجة للطلاب وقالت، “أرسل ت ثم مسافة ثم أكتب رقم الجلوس ل 161” وحددت الوزارة قيمة الرسالة 50 ريال يمني، تيسيراً على الطلاب في ظل تقديم كافة الخدمات إلكترونياً.