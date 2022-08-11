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عمر شويل - جدة اتصال ديوان بن زايد الرسمي والتراسل على البريد الإلكتروني الخاص به لتقديم الطلبات بالحصول على المساعدة الإنسانية، حيث يقوم الديوان بطرح العديد من أنواع المساعدات التي يقوم بتقديمها لفئات من المحتاجين ويقوم بتوفير سبل التواصل الإلكتروني به من خلال الموقع الإلكتروني وأرقام الاتصال والتي يمكن منها تحديد مواعيد للمقابلة أو الزيارة المنزلية لصاحب الطلب، والذي يتم تحديد ذلك حسب كل حالة على حده.

ديوان ولي العهد 1444

أطلق عليه هذا الاسم منذ إطلاقه حيث يشرف عليه منذ ذلك الحين الشيخ محمد بن زايد من خلال قائمة كبيرة من موظفي الديوان الذين يقوموا باستقبال الطلبات ودراسة الحالات، ويتم سنويا توفير الملايين من المساعدات الإنسانية للعديد من الحالات المتقدمة بالطلب من داخل دولة الإمارات ومن خارجه، وذلك وفق المعايير التي يتم من خلالها تقديم المساعدة.

[اتصال ديوان بن زايد] كيف احصل على مساعدة من ديوان ولي العهد CPC.Gov.Ae

وقد بدا مسيرة الخير الشيخ زايد رحمه الله وجعل العمل الإنساني يسير خطوة بخطوة مع تطوير وتقدم الوطن، وأطلق مقولة المال مال الله، وبذلك تصبح هيئة أل مكتوم الخيرية وكذلك ديوان ولي العهد، حاكم الإمارات الان الشيخ محمد بن زايد، من أكثر الوجهات التي يقصدها أصحاب الحاجات في دولة الإمارات.

ما هي شروط الحصول على مساعدة الشيخ بن زايد

يتم تقديم العمل الإنساني وفق عدد من المعايير والشروط التي لا يتم تقديم المساعدة إلا بعد اتباعها جميعها:

يتم استقبال الطلبات من الإماراتيين أو غير الإماراتيين.

يقوم الديوان باستقبال الطلبات على الرابط الرسمي للمؤسسة.

يمكن التواصل على الأرقام للاستعلام أو لتحديد موعد للزيارة أو المقابلة.

يجب استكمال كافة بيانات صاحب الطلب دون نقص وتسجيل رقم هاتف نقال خاص به.

لا يتم الالتفات للطلبات الناقصة.

يتم تقديم ما يفيد الاحتياج، إيصالات كهرباء أو فواتير المستشفى أو طلب منزل مع تقديم ما يفيد بأن ليس لديه واحد.

يقوم موظفي الديوان بدراسة الطلب والاتصال على صاحبه والتواصل لتحديد موعد للمعاينة.

كيف أرسل طلب مساعدة (اتصال ديوان بن زايد)