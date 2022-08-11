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عمر شويل - جدة أرقام هيئة آل مكتوم الخيرية طلب مساعدة مالية أو عينية من الأمور التي يقبل عليها الراغبين في الحصول على المساعدة من داخل دولة الإمارات أو من خارجها، حيث تسعى الهيئة منذ إطلاقها في 1997 على توفير الاحتياجات الأساسية والسلع والعلاج والمساكن وغيرها للفئات غير القادرة داخل دولة الإمارات وفي جميع دول العالم، وتضمن الهيئة وصول الدعم إلى المستحقين من خلال توفير ألية خاصة للتسجيل والتثبت من الطلبات المقدمة إليها.

مساهمات أل مكتوم في أعمال الخير

قامت الأسرة الحاكمة والتي تأسست على عدد من القيم الاجتماعية والإنسانية بتقديم يد العون للمحتاجين، حيث قام الشيخ زايد بإطلاق المؤسسة براس مال مليون دولار وقامت الهيئة بالتوسع في أعمال الخير وتم توسيع سقف الإنفاق عليها لتصبح من أكبر المؤسسات الخيرية في الشرق الأوسط، ولها ايادي بيضاء في جميع دول العالم ولها دور هام في مساعدة المحتاجين.

أرقام هيئة آل مكتوم الخيرية طلب مساعدة Almaktoumfd.AE شروط الحصول على الدعم المالي

للمؤسسة العديد من البصمات في الدول الإفريقية الفقيرة أو في أوقات الكوارث لما تقوم بتقديمه من دعم كبير ومساعدات مالية وإنشاء المستشفيات وإطلاق الحملات العلاجية كذلك لتوفير العلاج المناسب للمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة وتقوم بإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وتشرف على العديد من المشروعات الخيرية في جميع دول العالم.

أهداف هيئة ال مكتوم

استكمال مسيرة الخير والعطاء التي بدأها الشيخ زايد رحمه الله.

توفير الخدمات الأساسية للراغبين فيها في جميع أنحاء العالم.

متابعة الخدمات لضمان سيرها بالشكل المناسب.

القضاء على الفقر وتوفير الاحتياجات الأساسية لغير القادرين.

ما هي شروط الحصول على مساعدة من هيئة ال مكتوم

يكون رب الاسرة هو من يتقدم بطلب المساعدة.

يتم تسجيل رقم هاتف صحيح للتواصل.

يجب أن يكون من غير القادرين ماليا أو بدنيا ويتم تقديم ما يثبت ذلك.

يكون من حق الإماراتيين التقديم بطلب المساعدة وكذلك غير الإماراتيين من المقيمين.

يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من بطاقة التنقل.

يقوم غير الإماراتي بإثبات أن الإقامة الخاصة به سارية.

كيفية التواصل مع جمعية ال مكتوم