نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 التي ينتظرها الآلاف من منسوبي وزارة التعليم، عبر رابط منصة نظام نور، حيث انتهت الوزارة من دراسة جميع طلبات النقل المقدمة من المعلمين والمعلمات، الذين لديهم الرغبة في النقل الداخلي، وفقا لقواعد النظام الذي قامت الوزارة بتحديده، كما تحرص الوزارة علي توفير سبل الراحة للمعلمين والمعلمات بان يكون مكان العمل قريب من السكن المقيم به حتي يتم توفير الوقت والمال والاستقرار النفسي والأسري داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة استخراج نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي لجميع المعلمين والمعلمات داخل المملكة من قبل وزارة التعليم عن طريقة تلك الخطوات التالية:

التوجه الي رابط موقع نظام نور.

القيام بكتابة البيانات الخاص بكم لدخول.

النقر علي خدمة شئون المعلم.

تحديد خدمات النقل للمعلمين.

يرجي التأكد من جميع معلومات مقدم الطلب.

تعمل وزارة التعليم السعودي على مبدأ تكافؤ الفرص في القيام بنقل العاملين في التعليم مع مراعاة المحافظة علي حقوقهم في حركة النقل الداخلية في الوزارة، مع القيام بتميز وتقدير جميع المعلمين الكفء ذو التميز في ادائهم مع تسهيل وتيسر عمليات التقديم دون التطويل عليهم في امور الانتظار.

رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي ١٤٤٤ه‍

يتاح توفير رابط للاستعلام عن استخراج نتيجة حركة النقل الداخلي من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حتي يقوم من خلاله المعلمين والمعلمات بالدخول للحصول علي النتيجة بكل سهولة وذلك من خلال منصة نظام نور الالكترونية من علي هذا الرابط (noor.moe.gov.sa).

موعد الاعلان عن نتائج النقل الداخلي

أوضحت وزارة التربية التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي علي تويتر الاعلان عن موعد ظهور نتيجة النقل الداخلي للمعلمين، حيث من المعروف سوف يتم ظهورها في موعد اقصاها يوم الخميس ١١ اغسطس٢٠٢٢م الموافق١٣ محرم ١٤٤٤ه‍ ، ليتم بعد الاعلان علي النتيجة القيام علي الفور باستلام طلبات الاعتراض في نفس يوم النتيجة يوم الخميس حتي يوم السبت ١٣ اغسطس٢٠٢٢م الموافق ١٥ محرم ١٤٤٤ه‍ وسوف يتم تنفيذ حركة النقل رسميا يوم الاحد ١٤ اغسطس ٢٠٢٢م الموافق ١٦ محرم ١٤٤٤ه‍.