نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik.digital.gov.eg موقع تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022 وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات المرحلة الاولى اونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022، الكثير قاموا بالبحث عن موقع تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022 وهذا من قبل العديد من الطلاب والطالبات الذين قاموا بالحصول على شهادة الثانوية العامة وكذلك حصلوا على الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات والجامعات، حيث قامت وزارة التعليم العالي بنشر خبر أنه تم بدء تفعيل موقع التنسيق الالكتروني خلال الساعات الماضية، وهذا لكي يقوم الطلاب والطالبات بتسجيل رغباتهم بداية من صباح اليوم الخميس 11 أغسطس، ولهذا السبب الطلاب يريدون معرفة طريقة التسجيل في التنسيق، ولذلك تابع معنا الآن.

موقع تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022

الآن تم تفعيل موقع تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022 لكي يتمكن الطلاب والطالبات من تسجيل الرغبات الخاصة بهم بكل سهولة في أقل من ربع ساعة، حيث قامت وزارة التعليم العالي بالاستعداد لكي تقوم باستقبال جميع رغبات الطلاب والطالبات الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة، حيث أن المرحلة الأولى من التنسيق تضم نسبة 83% من الطلاب والطالبات الذين كانوا في شعبة هندسة، حيث قد أعلنت الوزارة أنها سوف تستقبل رغبات ما يقارب هذا العدد 15220 من الطلاب والطالبات، كما أن المرحلة الأولى من التنسيق تضم نسبة 89% من طلاب وطالبات الشعبة العلمية، وبذلك أعلنت الوزارة أنها سوف تستقبل ما يقارب 20 الف طالب وطالبة من هذه الشعبة، كما أكد معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن عملية التسجيل في التنسيق سوف تكون باستخدام الإنترنت وهذا سوف يكون بشكل مجاني للطلاب والطالبات، سواء من خلال معامل الحاسب الآلي التابع لمختلف الجامعات الحكومية، أو عن طريق استخدام الحاسب الشخصي المتصل بشبكة الانترنت.

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022

الآن إليكم خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، من أجل تسجيل الرغبات لذلك تابع معنا ما يلي: