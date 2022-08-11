نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريع.. تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 ورابط موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022، من المقرر أن ينطلق غدا تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 لطلاب الشعبة العلمية والادبية على مستوى المحافظات المصرية وفقا لتصريحات وزارية، ومن المؤكد أن يستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 حتى مساء يوم الاثنين القادم الموافق 15 من الشهر الجاري، وقد تم اتاحة التسجيل في التنسيق الكترونيا تسهيلا على الطلاب وذاويهم، حيث يتم الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني من أي مكان وتسجيل الرغبات دون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة ومزدحمة، وسنوضح لكم طريقة التقديم في تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 خلال السطور القادمة، فتابعونا.

تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022

وقد تم الإعلان عن تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 للطلبة الناجحين في مرحلة الثانوية العامة الدور الاول من كافة الشعب من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يوم الأحد الماضي، وقد جاء تنسيق المرحلة الاولى 2022 مرتفعا بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من انخفاض مجاميع الطلاب الأمر الذي جعل الالاف يتوقعون انخفاض التنسيق أيضا، والآن نقدم لكم الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2022 للشعبتين الادبية والعلمية:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022

والآن نقدم لكم رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، ليتمكن كل طالب من تسجيل رغباته بسهولة من خلال اتباع الخطوات الموضحة ادناه، أو التوجه إلى معامل الحاسبات التابعة للجامعات المصرية خلال الأيام الخاصة بالمرحلة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرا، وبعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة، وعليك اختيار ما يناسب رغباتك ومجموعك في النطاق الجغرافي الخاص بك، وفي حالة قمت باختيار كلية خارج النطاق الجغرافى المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطرك من أجل التعديل، واليكم خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

قم بالدخول إلى قسم خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اضغط على تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الاولى 2022.

ادخل رقم جلوس الطالب باستخدام الماوس.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على كلمة “المتابعة”.

تأكد من صحة بياناتك التي ستظهر أمامك.

قم بادخال الكليات والمعاهد، مع الحرص على البدء بالكليات المناسبة لمجموعك.

اضغط على كلمة “حفظ”.

لطلاب الشعبة الادبية والعلمية يمكنهم التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات والجامعات خلال الساعات المقبلة، وذلك في حالة كانوا حاصلين على الحد الادنى من درجات التنسيق، ومن المقرر أن يقوم 117758طالب وطالبة بالتسجيل في تنسيق تلك المرحلة من مختلف المحافظات، على أن تعلن النتيجة والكلية التي تم ترشيحهم إليها يوم الخميس القادم.

خلال ساعات سيتم اطلاق التسجيل في تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، حيث يقوم الطالب بإدخال رغباته بنفسه بناءا على المجموع الحاص عليه في الثانوية العامة، كما أنه متاح لكافة الطلاب تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، ولكن ننصحك بعدم مشاركة رقمك السري مع أي شخص.