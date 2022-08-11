زعيم كوريا الشمالية يعلن الانتصار على كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر بالوكالة، كيم جونج وجه بإنهاء حالة الطوارئ القصوى التى فرضتها سلطات كوريا الشمالية فى مايو الماضى لمواجهة تفشى الجائحة.

وكانت قد اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج، من وصفتهم بلأعداف فى الجارة الجنوبية، بأنهم مسؤولون عن تفشى وباء "كوفيد 19".

يذكر أن كوريا الشملية كانت آخر دولة اعترفت علنا برصد حالات إصابة بفيروس كورونا، إلا أن مؤسسات دولية عدة كانت تشكك فى صدق التصريحات الرسمية فى هذا الصدد.