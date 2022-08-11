رئيس أذربيجان للعمامرة: يجب تضافر الجهود لتخفيف حالة الاستقطاب فى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف على ضرورة تضافر الجهود بين بلاده والجزائر للمساهمة فى تخفيف حدة التوتر والاستقطاب، التى يشهدها العالم حاليا، نظرا للمكانة التى يحظى بها البلدان على مستوى حركة عدم الانحياز.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأذربيجانى، مساء اليوم، لوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة الذى يقوم بزيارة إلى أذربيجان منذ، أمس، ممثلا عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سلم لعمامرة رسالة خطية من الرئيس الجزائرى لنظيره الأذربيجانى، الذى أعرب عن امتنانه وتقديره لالتزام الجزائر ودعمها الثابت لجهود ومبادرات الرئاسة الأذربيجانية الحالية لحركة عدم الانحياز.

كما أكد رئيس أذربيجان تطلعه إلى زيارة الجزائر، والعمل مع الرئيس الجزائرى لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة فى مجال الطاقة، حيث تعد الجزائر وأذربيجان من أبرز مصدرى الغاز.

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على توطيد التعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا وإلى غاية نهاية العام القادم حركة عدم الانحياز، فضلا عن كونها عضوا فى تكتل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +)، وتشارك بصفة دورية فى أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز.