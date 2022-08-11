تقرير : العاملون بأمريكا فقدوا 28 مليار دولار خلال أول عامين من كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير، الصادر عن مؤسستين بحثيتين أمريكيتين هما المعهد الحضرى بالتعاون مع مؤسسة روبرت وود جونسون، ونشرت صحيفة ذا هيل الأمريكية مقتطفات منه اليوم الأربعاء، إلى أن غياب العمالة سواء بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو لرعاية الأطفال أو غيرها من الأمور العائلية، زادت بنسبة 50% بالمقارنة خلال السنتين الأوليين من الجائحة بالمقارنة بالسنتين السابقتين وإن كان أغلب الغيابات بسبب المرض.
وأوضح التقرير أن النساء شكلن 40% من نسبة من يفقدن أعمالهن، وبالتالى مصادر الدخل، كما أن الأمريكيين السود والمنحدرين من أصل لاتينى، من أكثر المجموعات كذلك فقدا للدخول بسبب الغياب عن العمل.
وقالت منى شاه ، مديرة البرامج البحثية فى مؤسسة روبرت وود جونسون، فى بيان: "إن جائحة كورونا تسببت فى غيابات عن العمل فى كافة أنحاء الاقتصاد الأمريكى، غير أن الخسارة الأكبر كانت بين النساء والأقليات".
ونوه التقرير إلى أن قرابة الثلثين من العاملين اللاتينيين و57% من السود لم يتقاضوا أجورا بسبب الغيابات لرعاية الأطفال أو الإصابات الشخصية أو سائر الالتزامات العائلية.
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