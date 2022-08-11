الكرملين: بعض الدول تتجاوز كل الحدود فى إنكار روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف، فى تصريحات مساء اليوم الأربعاء :"بالفعل نرى أن دولا كثيرة تتجاوز حدود ما هو معقول، هل يمكن إنكار تشايكوفسكى؟ لا. هل يمكن إنكار روسيا؟ لا. بغض النظر عما إذا تريدونه أم لا فهذا أمر مستحيل".

وجاء ذلك تعليقا على قرار رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا تجريد الرياضيين مارجاريتا دروبيازكو وبوفيلاس فاناجاس من الأوسمة الحكومية الليتوانية، بسبب مشاركتهما فى عرض الباليه على الجليد "بحيرة البجع" تحت إشراف البطلة الأولمبية الروسية فى التزحلق الفنى تاتيانا نافكا، زوجة دميترى بيسكوف التى فرضت عليها عقوبات من قبل الدول الغربية.

وأضاف "بيسكوف" أنه على الرغم من تجريد الرياضيين من الأوسمة، سيبقى لديهم الكثير من معجبيهم.