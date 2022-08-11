الرئيس اللبنانى: قطعنا شوطا بعيدا بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

واستعرض الرئيس اللبنانى، خلال استقباله وفدا من المغتربين اللبنانيين بفرنسا اليوم الأربعاء، الأوضاع التى يعيشها لبنان حاليا، مركزا على التراكمات التى حصلت منذ ثلاثين سنة وتفاقمت خلال الأعوام الماضية، وزادتها حدة الأزمات التى حصلت فى العالم، ثم الحرب السورية ونزوح أكثر من مليون ونصف مليون سورى إلى لبنان، وانتشار جائحة كورونا، وانفجار ميناء بيروت البحرى قبل نحو عامين.
وأوضح أن المعركة ضد الفساد ينبغى أن تستمر بالتزامن مع التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان، وأنه يتابع بانتظام ملف انفجار ميناء بيروت، معربا عن أسفه لتوقف التحقيق فيه بعد ما وصفه بـ"عوائق وضعت فى طريق المحقق العدلى".
وأكد "عون" استمرار العمل من أجل إزالة تلك العوائق بهدف تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين الحقيقيين، لافتا إلى أنه يتضامن مع أهالى الضحايا والجرحى والمعوقين وأهالى من تم إلقاء القبض عليهم.
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