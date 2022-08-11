بلدية رام الله تدشن شارعًا يحمل اسم الصحفية شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - ‏دشنت بلدية مدينة رام الله الفلسطينية، اليوم الأربعاء، شارعًا يحمل اسم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة تخليدًا لذكراها، كما تم أيضًا تدشين جدارية تحمل رسما للراحلة ونبذة عنها، وسط رسوم لقبة الصخرة وكنيسة القيامة وأسوار مدينة القدس المحتلة.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن بلدية رام الله قررت بعد اغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة فى مايو الماضى، إطلاق اسمها على شارع وسط المدينة، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اغتالت الصحفية الفلسطينية التى تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال قيامها بتغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

من جهته، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن النقابة باشرت منذ الساعات الأولى لاغتيال الزميلة أبو عاقلة بإجراءات قانونية لملاحقة قاتليها، بالتعاون مع النيابة العامة .. مشيرًا إلى أن النقابة أعلنت عن إطلاق "مؤسسة شيرين أبو عاقلة الدولية لحماية الصحفيين"، بالاشتراك مع الاتحاد الدولى للصحفيين.

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