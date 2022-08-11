العالم اليوم - كيم يعلن "انتصار" كوريا الشمالية في "معركة كورونا"

انتم الان تتابعون خبر كيم يعلن "انتصار" كوريا الشمالية في "معركة كورونا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا.

وقال المصدر إن كيم أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي.

في غضون ذلك، ذكرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن تفشي كوفيد-19 نتج عمن وصفتهم بالأعداء في كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية من آخر الدول التي تعلن رصد فيروس كورونا في البلاد، فيما كانت مؤسسات دولية تشكك في صدق الرواية الرسمية بشأن المرض.

وفي يوليو الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إن أول تفش تشهده لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين "لأشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

ومع إعلان بيونغيانغ نتائج تحقيق أجرته، أمرت السكان "بالتعامل بحذر مع الأشياء الغريبة التي تحملها الرياح وغيرها من الظواهر الجوية والبالونات في المنطقة الواقعة على طول خط الترسيم الفاصل والحدود".

ولم تذكر الوكالة كوريا الجنوبية على نحو مباشر، لكن منشقين وناشطين من كوريا الشمالية يرسلون منذ عشرات الأعوام بالونات من كوريا الجنوبية عبر الحدود شديدة التحصين تحمل منشورات ومساعدات إنسانية.