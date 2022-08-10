نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب اعلان نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بجميع المحافظات 2022، وذلك بعدما شهدت الأيام الأخيرة بداية استقبال طلبات التسجيل في اعتراضات امتحانات الدور الأول من جانب طلاب الصف الثالث المتوسط بناء على الضوابط والإجراءات التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد تم تفعيل الرابط المخصص لكي يتم الحصول على النتيجة في اطار تسهيل الكثير من الخدمات الالكترونية على الطلاب واولياء الأمور، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق بالرقم الامتحاني.

موقع الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه من المقرر ان يتم طرح كافة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم الآن العمل على رصد النتائج الخاصة بالطلاب بعدما يتم مراجعتها تمهيدا لاعتمادها من قبل الجهات الرسمية في الوزارة وطرحها الكترونيا ليتم الاستعلام عنها باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، حيث تقدم آلاف الطلاب بطلبات الاعتراض على النتائج الخاصة بالطلاب الثالث المتوسط من خلال موقع الوزارة المفعل على المواد الدراسية المختلفة، وذلك بعد ظهور نتيجة امتحانات الدور الأول خلال الأيام الأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الحصول على كافة تفاصيل نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط على امتحانات الدور الأول، حيث يتم الحصول على النتيجة بعدما تعلنها الوزارة مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عن طريق اتباع الخطوات التالية.