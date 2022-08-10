نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هااام ارامكو تعلن عن سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس اليوم 10/8/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم اليوم اسعار البنزين والبترول فى داخل المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس الجارى لمعرفة اسعار بنزين 91 و 95 فى كل محطات الوقود حيث من المقرر اعلان شركة ارامكو الوطنية والتى تعد مسئولة عن اسعار البنزين والبترول فى داخل المملكة العربية السعودية وتعد البنزين والبترول من اهم المواضيع التى يتم البجث عنها فى الوقت الحالى من قبل كافة الشعب فى المملكة العربية السعودية حيث يتم الاعلان من قبل شركة ارامكو حول اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لكل المستفيدين والمستحقيين ومعروف بشكل كبير من جانب العديد من المستفيدين فى المملكة العربية السعودية ان شركة ارامكو تقوم باعلان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية فى اليوم العاشر من كل شهر فتابعو معنا الان اسعار البنزين والبترول الجديدة المقدمة من جانب شركة ارامكو الوطنية

اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس

ننشر لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز اسعار البنزين والبترول الجديدة المقدمة من شركة ارامكو الوطنية لكل المستفيدين والمستحقين حيث كما ذكرنا لكم تقام حاليا عمليات بحث متعددة من جانب المستفيدين فى المملكة العربية السعودية من اجل معرفة اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية وننشر لكم فى الوقت الحالى الاسعار الجديدة المعلنة من شركة ارامكو الوطنية للبترول والوقود فى داخل المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس الجارى والاسعار هى

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

اعلان اسعار البنزين والبترول من شركة ارامكو لشهر اغسطس

تحاول شركة ارامكو الوطنية تثبيت اسعار البنزين والبترول بشكل او ما خاصة مع ارتفاع اسعار البترول والوقود فى جميع انحاء العالم مما يجبر الشركة الوطنية على تغيير تلك الاسعار الا ان الشركة تسعى جاهدة لتثبيت او تقليل الاسعار لكل المواطنون فى المملكة العربية السعودية وتقديم جودة متميزة من المنتجات لكل المواطنون فى المملكة العربية السعودية