نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصم مضاعف على جميع المنتجات تصل ل 60% وحتي نهاية أغسطس في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم المملكة العربية السعودية سوق العثيم يكون من أشهر الأسواق الكبيرة التي تعمل على تقديم العديد من الخصومات والعروض الرائعة بصورة مستمرة طوال العام التي يتواجد منها السلع الغذائية والغير غذائية على سبيل المثال، منتجات العناية الشخصية والمنظفات والأسماك والمجمدات وكافة ما يتوفر في السوق، كما أن سوق العثيم يعتبر من أنجح الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي لها دورًا في تقديم أكبر الخصومات والعروض المذهلة التي يحتاجها الكثير من الأفراد.
عروض العثيم الاثنين
أهم الخصومات والعروض الكبيرة والقوية يتم طرحها وتقديمها في سوق العثيم، حيث أنه من ضمن السلاسل التجارية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يكون متوافر فيه العديد من الأقسام وذلك يكون من أجل تلبية كل متطلبات الزبائن التي يحتاجونها ويريدونها ومن ضمن تلك الأقسام والأصناف هي، الألعاب والحيوانات الأليفة والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية والمنتجات الغذائية والغير غذائية والمتطلبات التي يحتاجها كل الأفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية.
خصومات العثيم
- سعر الربطة من مفارش السفرة نوعها ريما عدد 100 حبة تكون 9.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 250 مل من المطهر نوعه ديتول يكون بسعر 8.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- الترمس من النوع ديفا مقدار 2 * 1 لتر يكون بسعر 59 بدلًا من 95 ريال سعودي.
- ميكروويف حجم 20 لتر من النوع السيف يكون بسعر 249 بدلًا من 319 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الموز يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من لحم العجل الباكستاني مع العظام يكون 29.95 ريال سعودي.
- زيت الشروق للقلي والطبخ من النوع الشروق مقدار 1.5 لتر يكون سعره 16.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- مياه من النوع بيرين مقدار 40 * 330 مل يكون سعرها 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من لحم الحاشي مع العظام يكون سعرها 34.95 ريال سعودي.
- لحم الخروف البربري مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 49.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر الكبير يكون 8.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الكيوي يكون بسر 9.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين خصم مضاعف على جميع المنتجات تصل ل 60% وحتي نهاية أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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