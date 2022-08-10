نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 للقبول فى كل كليات القمة عبر موقع التنسيق من وزارة التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 يعتبر الحدث الأبرز فى الشارع المصري حيث بعد ساعات قليلة من الان يبدأ موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي استقبال كل طلبات الطلاب على التقديم على تنسيق المرحلة الأولي الذي سيتم فتحه هذا العام بنسبة تجاوزت 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي الامر الذي ترتب عليه ازدياد كبير فى عمليات البحث على جوجل بحثاً عن كيفية التقديم على هذا التنسيق على شكل نستعرض نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022

عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نستعرض الحدث الأبرز اليوم وهو فتح أبواب التقديم على تنسيق المرحلة الاولي لعام 2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي على حد ادني قبول الطلاب فى تنسيق المرحلة الأولي بنسبة تجاوزت 89% 365 درجة وذلك بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم و بنسبة 83.13% 341 درجة بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، وبنسبة تجاوزت 64.51% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي أي بدءً من 264 درجة فأكثر، على ان من المخطط على ان يفتح ابواب التنسيق امام الطلاب بعد قليل على ان من المخطط على ان يستمر عمليات التقديم على الموقع لمدة 5 ايام من الان، حيث أشارت وزارة التعليم العالي على ان أبواب التنسيق سيتم غلقها أمام الراغبين على التقديم على تنسيق المرحلة الاولى فى صباح يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من شهر اغسطس القادم، لذا نبأ الآن على طرح بالخطوات طريقة تسجيل رغباتك على موقع التنسيق

خطوات تقديم رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

عند تمام الثانية عشر صباحاً من صباح يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من اغسطس يبدأ موقع التنسيق استقبال رغبات الطلاب على التقديم على تنسيق المرحلة الأولى على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع التنسيق الرسمي

فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء على تسجيل رغباتك من خلال اختيار ايقونة تنسيق شهادة الثانوية العامة

فى الخطوة: الثالثة:- حدد اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بإدخال وتحديد الشعبة التي تتبع اليها ورقم السري

فى الخطوة السابعة:- عليك البدء على إدخال تسجيل رغباتك فى الايقونة المخصصة لها واضغط على ايقونة تقديم

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي