نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 للقبول فى كل كليات القمة عبر موقع التنسيق من وزارة التعليم العالي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 يعتبر الحدث الأبرز فى الشارع المصري حيث بعد ساعات قليلة من الان يبدأ موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي استقبال كل طلبات الطلاب على التقديم على تنسيق المرحلة الأولي الذي سيتم فتحه هذا العام بنسبة تجاوزت 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي الامر الذي ترتب عليه ازدياد كبير فى عمليات البحث على جوجل بحثاً عن كيفية التقديم على هذا التنسيق على شكل نستعرض نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022
عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نستعرض الحدث الأبرز اليوم وهو فتح أبواب التقديم على تنسيق المرحلة الاولي لعام 2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي على حد ادني قبول الطلاب فى تنسيق المرحلة الأولي بنسبة تجاوزت 89% 365 درجة وذلك بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم و بنسبة 83.13% 341 درجة بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، وبنسبة تجاوزت 64.51% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي أي بدءً من 264 درجة فأكثر، على ان من المخطط على ان يفتح ابواب التنسيق امام الطلاب بعد قليل على ان من المخطط على ان يستمر عمليات التقديم على الموقع لمدة 5 ايام من الان، حيث أشارت وزارة التعليم العالي على ان أبواب التنسيق سيتم غلقها أمام الراغبين على التقديم على تنسيق المرحلة الاولى فى صباح يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من شهر اغسطس القادم، لذا نبأ الآن على طرح بالخطوات طريقة تسجيل رغباتك على موقع التنسيق
خطوات تقديم رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى
عند تمام الثانية عشر صباحاً من صباح يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من اغسطس يبدأ موقع التنسيق استقبال رغبات الطلاب على التقديم على تنسيق المرحلة الأولى على الشكل التالي:-
- في الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع التنسيق الرسمي
- فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء على تسجيل رغباتك من خلال اختيار ايقونة تنسيق شهادة الثانوية العامة
- فى الخطوة: الثالثة:- حدد اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- قم بإدخال وتحديد الشعبة التي تتبع اليها ورقم السري
- فى الخطوة السابعة:- عليك البدء على إدخال تسجيل رغباتك فى الايقونة المخصصة لها واضغط على ايقونة تقديم
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي
- طب القاهرة 380 درجة
- طب عين شمس 378 درجة
- طب اسنان المنصورة 378
- طب حلوان 375 درجة
- طب سوهاج 375 درجة
- طب دمياط 372 درجة
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة
- السن كفر الشيخ 350 درجة
- اعلام القاهرة 339 درجة
- السن عين شمس 340 درجة
- اثار دمياط 330 درجة
- اثار عين شمس 329 درجة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 للقبول فى كل كليات القمة عبر موقع التنسيق من وزارة التعليم العالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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