نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط التي بدأت عمليات استئناف إعلانها اليوم فى عدد كبير من المحافظات العراقية، حيث يباشر عمليات البحث على كافة مواقع التواصل الاجتماعية وراء اجراء استخراج تلك النتائج بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من عمليات الرصد ومراجعة وتدقيق طلبات المتقدمين على الاعتراض بشكل رسمي على نتائج الدور الاول، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

اجواء الترقب والقلق تدور مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور حور اجراء استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط التي بامكانكم بكل سهولة الحصول عليها، حيث أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج طلبات اعتراضات في محافظة ميسان وديالي والرصافة الاولى والثانية والنجف والقادسية ومحافظة واسط وغيرها من المحافظات العراقية الامر الذي ترتب عليه علي الفور زيادة كبيرة فى عمليات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي من المنزل بامكانكم الحصول عليها بشكل وبصورة الكترونية نرصدها الان امام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

حرصاً من موقعنا الاخباري ثقفني نيوز نبدأ الآن على تقديم ابسط الطرق والخطوات التي بامكانكم من خلالها اجراء الاستعلام الصحيح والكتروني عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الاول على الشكل التالي:-

فى البداية يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

بعدها قم باختيار ايقونة استعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط

قم بتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم بإدخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على خانة اعلان على ان تكون امامكم على الفور امامك النتائج

هذا ومع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج الطلاب تعلن بشكل وبصورة الكترونية قبل بدء اختبارات الدور الثاني الخاصة بإتمام الصف الثالث المتوسط بالعراق

ننقل ونتابع على راس الساعة كل ماهو متعلق حول تلك النتائج، حيث يدور اجواء الترقب حولها، بعدما انتهت صباح يوم الامس وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات اعتماد نتائج معظم المحافظات العراقية، على ان من المتوقع ان تستأنف وزارة التربية والتعليم العراقية عمليات اعتماد ظهور نتائج باقي المحافظات العراقية فى الساعات القادمة على موقع الوزارة الرسمي