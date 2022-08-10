نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موقع التنسيق لتسجيل علي تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 بحد ادني 64% و 89% لطلاب ادبي وعلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التنسيق لتسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 الان نقدمه أمام طلاب شعبة ادبي وعلمي علوم من طلاب شعب شهادة الثانوية العامة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي على ان يكون اليوم هو الموعد الرسمي لبدء أعمال التسجيل على تنسيق الجامعات الرسمي بشكل وبصورة الكترونية الان نوافيكم بها الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع التنسيق لتسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

أعلنت المجلس الاعلي للجامعات رسمياً فتح باب تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الاولي بعد ان تم الاعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة صباح يوم السبت الماضي الموافق ميلادياً يوم 6 اغسطس بنسبة نجاح تجاوزت حد 75%، على ان يؤكد المجلس الاعلى للجامعات على أبواب التنسيق ستكون مفتوحة أمام جميع الطلاب عبر موقع التنسيق الرسمي بشكل وبصورة الكترونية وذلك للبدء على تسجيل رغبات الطلاب نسبتاً للحد الأدنى الذي حددته وزارة التعليم والبحث العلمي لقبول الطلاب هذا العام داخل الجامعات، حيث قد أعنت وزارة التعليم العالي حد ادني وصل الى 89% لقبول الطلاب داخل تنسيق المرحلة الأولي بالنسبة لشعبة علمي علوم وحد ادني 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة وحد ادني 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الخطوات الصحيحة التي بامكانكم الاعتماد عليها للتسجيل على تنسيق المرحلة الاولي

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الاولي

فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخطوات الصحيحة التي بامكانكم الاعتماد عليها لأجل التقديم على تنسيق المرحلة الاولى بالنسبة لشعبة ادبي وعلمي بنسب الحد الادني السابق لنا ذكرها بالاعلي فى خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فتح فى البداية الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة التقديم على تنسيق المرحلة الاولي لطلاب الثانوية العامة شعبة الادبي والعلمي

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

قم بإدخال وتحديد كلمة السر الخاصة بك فى الخانة المحددة لها

البدء فى إدخال وتحديد الرغبات التي ترغب بها فى الايقونات المخصصة

النقر على ايقونة تسجيل

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي